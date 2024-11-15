Что такое 'серендипность': объяснение редкого слова

Глобализация влияет на развитие языка. Английский стал языком международного общения, так что многие иностранные термины появились и в нашем лексиконе. О существовании некоторых слов многие даже не догадываются.

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Например, знаете ли вы, что такое "серендипность"? Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила значение редкого слова.

Было ли у вас такое, что вы ищете что-то одно, а находите совсем другое – при этом гораздо лучше, чем то, что вы искали?

Оказывается, это прекрасное явление называется серендипностью.

Это слово происходит из английского языка (serendipity) и означает интуитивную прозорливость или случайное открытие.

Впервые его использовал английский писатель Горас Волпол в частном письме от 28 января 1754 года.

На самом деле слово serendipity относится к десяти английским словам, которые труднее всего перевести на другие языки.

Для практического объяснения серендипности можно привести несколько примеров. Александер Флеминг открыл бактерицидное действие пенициллина, когда неудачно пытался дезинфицировать культуру бактерий. Средство для мужчин "виагра" было изобретено при поиске препарата для лечения стенокардии.

А самым ярким примером серендипности является открытие Христофором Колумбом Америки, потому что его экспедиция отправилась из Европы в поисках кратчайшего пути в Индию.

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