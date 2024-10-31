Знают единицы: что означает выражение 'яйцо Колумба'

Среди богатства фразеологизмов есть крылатые выражения, не имеющие конкретной принадлежности к определенному народу. Они возникли исторически, а в основе обычно лежат предания и истории, ставшие всеобщим достоянием человечества.

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Например, мало кто знает о значении загадочного изречения "яйцо Колумба". OBOZ.UA рассказывает интересную легенду о первооткрывателе Нового света.

Что означает выражение "Колумбово яйцо"

Христофор Колумб жил в период со 145 по 1506 годы. Генуэзский мореплаватель вступил на службу в Испанскую Корону и стал известен прежде всего как первооткрыватель Америки, Багамских и Антильских островов.

Крылатое выражение "яйцо Колумба" означает неожиданно простой выход из сложного положения. А история его возникновения довольно интересна и даже поучительна.

Откуда возникло выражение "яйцо Колумба"

По преданию, однажды Колумба пригласили на обед к кардиналу Мендосе. Мореплаватель начал вдохновенно рассказывать о дальних поездках и открытиях новых земель. Но Колумбовы рассказы вызывали зависть у некоторых гостей. Один из них пренебрежительно сказал: "Да что может быть проще, чем открыть новую землю?".

Колумб улыбнулся и попытался проучить наглеца, предложив присутствующим простую задачу: поставить яйцо на стол вертикально.

Все гости попытались это сделать и, конечно, ни у кого не получилось. Тогда Колумб, взял яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, показав, что это было очень просто.

Гости начали протестовать, говоря, что это нечестно, и так мог сделать каждый. На что Колумб ответил: "Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, а я это сделал на самом деле".

Этот эпизод был описан в книге "История Нового Света" итальянского путешественника Джироламо Бенцони. Однако историки не исключают, что это может быть только легенда и авторская интерпретация изречения, известного и до Колумба.

Дело в том, что схожие истории с разными главными героями были известны в Италии и Испании задолго до Колумба. В Испании, например, есть аналогичный "яйцу Колумба" фразеологизм – "яйцо Хуанело" (исп. huevo de Juanelo), что тоже означает простое решение на первый взгляд сложной задачи.

Похожие случаи описаны в комедии "Дама-невидимка" (La Dama duende) испанского драматурга Кальдерона и в книге историка искусств Джорджо Вазари "Жизнеописание известнейших живописцев, скульпторов и зодчих", датируемой 1550 годом и изданной в Италии.

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