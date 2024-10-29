Догадаться трудно: как правильно назвать жителей Монако

На берегу Лигурийского моря есть прекрасная маленькая страна – Монако. Это второе наименьшее по размеру суверенное государство, на суше граничащее с Францией, департаментом Приморские Альпы.

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Монако – мечта всех богачей мира. Здесь привыкли жить роскошно, ведь каждый третий – миллионер или миллиардер. Задумывались ли вы когда-нибудь, как называют резидентов Монако? Угадать трудно, но OBOZ.UA в этом поможет.

Почему-то сразу приходят в голову слова типа "монаквец" или "монаквиец", которых, конечно, не существует в украинском языке. Догадаться по аналогии очень тяжело, почти невозможно.

Коренных жителей Монако называют монегаски. Это слово произошло от древнего греческого племени, жившего на территории современного княжества.

По местным преданиям и легендам, монегаски издавна поклонялись богу плодородия и мужской силы по имени Hercules Monoikos. Поэтому есть версия, что и название племени образовалось именно от этого бога.

Коренных жителей Монако на самом деле немного. По состоянию на 2015 год общая численность населения составляет 37,7 тыс. человек, а согласно данным ООН, более 55% жителей страны составляют мигранты.

И, несмотря на эти данные, Монако – одна из самых густонаселенных стран в мире, ведь все граждане размещаются на площади 2,027 кв.км.

Больше всего в Монако проживает французов – 47%. На втором месте – коренные монегаски – 16%. Такую же удельную долю, 16%, составляют итальянцы.

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