Имба, скуф, чиназес: что означают популярные молодежные слова

В эпоху соцсетей и глобализации молодежный языковой сленг развивается небывалыми темпами. Только старшее поколение привыкло использовать слова "кринж" и "вайб", как в широком употреблении появились какие-то "скуфы" и "чиназесы".

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Соцсети унифицируют язык, поэтому трудно встретить подростка, не знающего, что такое "имба" или "слей". Языковеды собрали актуальный молодежный сленг и рассказали, что означает каждое из слов.

Имба

Сленговое слово "имба" пришло от геймеров. Сначала его использовали для обозначения дисбаланса в играх, когда некоторые персонажи или предметы были слишком сильными. Сейчас "имба" – это все, что на голову выше других. Сленг возник от английского "imbalance" – несбалансированность.

Пример: Новый школьный курс о ментальном здоровье – просто имба! Я даже захотел стать психологом.

Украинские заменители: роскошный, хороший, мощный.

Скуф

А вот от этого сленга стоило бы отказаться, ведь он имеет российское происхождение. Скуф обозначает неопрятного, часто с лишним весом и без особых карьерных достижений мужчину среднего возраста. Фактически возникло слово как сокращение от фамилии российского блоггера Алексея Скуфьина. Одно из его видео завирусилось и сеть стала называть "скуфами" неухоженных мужчин, похожих на Скуфьина.

Слей

Слей означает восхищение, приятное удивление и восторг. Глагол "слеить" значит роскошно выглядеть, быть искусным в работе или любом другом деле. Прилагательное "слеевой" – это то, что вызывает восхищение. В английском языке slay употребляют, когда речь идет обо всем хорошем, качественном, ярком.

Пример: Твой костюм на Хэллоуин – это слей!

Украинские заменители: люкс, отличный, непревзойденный.

Чиназес

Сленговый "чиназес" означает нечто положительное и крутое, то, что вызывает желание расслабиться.

"Лучше и не придумаешь!" – можно заменить коротким "чиназесом".

Украинские заменители: супер, удивительно.

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