Знают не все: что означает колоритное украинское слово 'пелехатий'

Важно регулярно пополнять лексический запас и заботиться о чистоте украинского языка. История нашего языка полна боли и трагедий. Сотни лет уничтожения, запрета, тотальной русификации повлекли за собой искусственную замену традиционных слов на "более приемлемые" русские.

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Исследователи даже говорят, что советские власти совершили настоящий лингвоцид, фактически отменяя украинские слова, которые веками использовались в быту и литературе. Сейчас, например, мало кто знает значение прилагательного "пелехатий". Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, что означает колоритное украинское слово.

"Пелехатий" имеет несколько значений. В первую очередь так говорят о человеке с длинными, взлохмаченными и растрепанными волосами. А глагол "пелехати" означает "делать что-то пелехатим".

О животном с длинной, густой шерстью можно сказать "пелехатий".

Это слово часто использовали классики.

Такой он [Грегор] был черный и пелехатый, и страшный (Иван Нечуй-Левицкий).

Такий він [Грегор] був чорний та пелехатий, та страшний (Іван Нечуй-Левицький).

У двері всунулась пелехата голова з дзюбатим обличчям, а за нею й довга фігура панотцева (Коцюбинський).

Также так можно говорить об одежде, сделанной из кожи с длинной, густой шерстью.

В переносном смысле "пелехатий" употребляется для описания густых листьев, длинных ветвей или пышного цвета или крупных хлопьев.

Например:

Там, де гілка пелехата, Шишкарева тепла хата.

Як лебідь по воді - між листям пелехатим у білім убранні ішла – не йшла – плила там прегарна дівчина (Адам Міцкевич, переклад Максима Рильського).

Словари дают и такое объяснение "пелехатому": это тот, который имеет вид лоскутов или неровные края (о паре, тумане, облаке и т.п.).

Як чорна мара, пелехата хмара, розкидала кругом од себе безліч рук і ніг (Степан Васильченко).

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