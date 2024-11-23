Как назвать украинским 'облачную' погоду: перевод

Осенью многие жалуются на серую пасмурную погоду. Действительно, осень приносит сезон дождей, а резкое похолодание может вызвать ухудшение самочувствия. Однако языковеды отмечают – прилагательное "пасмурний" в этом случае неуместно.

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, что погода в принципе не может быть "пасмурной". Это типичная калька с русского.

Заменить языковую кальку можно несколькими вариантами. Вместо "пасмурна погода" следует говорить "похмура".

Словари дают такое значение слова "похмурий": хмурый, с облаками, дождем, туманом – если речь идет о погоде.

Например:

Прийшов ранок, похмурий, сірий, з косим холодним дощем (Борис Грінченко).

Люблю похмурі дні, коли крізь сизі хмари Чуть [ледве] пробивається проміння золоте (Максим Рильський).

Также можно говорить "хмарна погода".

Всі чекали, що вранці визирне сонце і вдасться піти у похід, але погода виявилася хмарною.

Кстати, близится зима, а в это время ненастье приносит много неприятных сюрпризов. На нечищеных улицах нас часто подстерегает неприятное явление, которое в народе называют "гололедом". Конечно, это типичная калька из русского. В украинском языке есть два слова, которые часто путают.

Как будет украинский "гололед" и в чем разница между "ожеледдю" і "ожеледицею" – читайте в материале.

При гололедице есть риск потерять равновесие. Глагол "поскользнутися" – еще один пример речевой кальки. Правильно говорить "послизнутися" или "посковзнутися".

Также OBOZ.UA рассказывал, каким интересным словом можно назвать непогоду или очень ветреную погоду.

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