Что означает фразеологизм "греть чуба": интересное объяснение
Фразеологизмы придают языку особый колорит. Эти устоявшиеся выражения являются своеобразным народным творчеством, сформировавшимся под влиянием различных исторических и культурных аспектов. Одни фразеологизмы очень популярны и ежедневно используются в бытовом языке. О значении других мало кто знает.
Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала об интересном выражении "гріти чуба". Языковед объяснила его значение.
"Гріти чуба" – значит тяжело работать. Так говорят в случае, когда кто-то тратит много сил и энергии, старательно выполняя какую-нибудь работу.
О тяжелой работе можно сказать и следующими фразеологизмами:
- гнути спину;
- лити солоний піт;
- обливатися потом;
- ламати хребта;
- мозолити руки.
Например:
Скриня була важка, неповоротка, і чоловіки добре нагріли чуби, поки установили її на місце (Ю. Яновський)
Порався він, порався, поки добре чуприну нагрів (М. Вовчок)
Нащо, про що тобі над цим чуприну гріть? (П. Гулак-Артемовський)
Ох, і понамітало ж! Це нам завтра доведеться чуба нагріти (А. Головко)
Коли треба було… шпали тягти на будівництво бронепоїздів, то й тут він грів чуба нарівні з іншими… (О. Гончар).
Есть еще одно, менее известное значение выражения. "Гріти чуба" – значит выражать осуждение или ругать кого-нибудь.
Например:
Мені, мабуть, чуба грітимуть за недостатні темпи осінньої оранки (Ю. Яновський).
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