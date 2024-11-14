Что означает фразеологизм 'греть чуба': интересное объяснение

Фразеологизмы придают языку особый колорит. Эти устоявшиеся выражения являются своеобразным народным творчеством, сформировавшимся под влиянием различных исторических и культурных аспектов. Одни фразеологизмы очень популярны и ежедневно используются в бытовом языке. О значении других мало кто знает.

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала об интересном выражении "гріти чуба". Языковед объяснила его значение.

"Гріти чуба" – значит тяжело работать. Так говорят в случае, когда кто-то тратит много сил и энергии, старательно выполняя какую-нибудь работу.

О тяжелой работе можно сказать и следующими фразеологизмами:

гнути спину;

лити солоний піт;

обливатися потом;

ламати хребта;

мозолити руки.

Например:

Скриня була важка, неповоротка, і чоловіки добре нагріли чуби, поки установили її на місце (Ю. Яновський)

Порався він, порався, поки добре чуприну нагрів (М. Вовчок)

Нащо, про що тобі над цим чуприну гріть? (П. Гулак-Артемовський)

Ох, і понамітало ж! Це нам завтра доведеться чуба нагріти (А. Головко)

Коли треба було… шпали тягти на будівництво бронепоїздів, то й тут він грів чуба нарівні з іншими… (О. Гончар).

Есть еще одно, менее известное значение выражения. "Гріти чуба" – значит выражать осуждение или ругать кого-нибудь.

Например:

Мені, мабуть, чуба грітимуть за недостатні темпи осінньої оранки (Ю. Яновський).

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