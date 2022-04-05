Чешский бизнесмен из списка Forbes пожертвовал $4 млн на оружие для ВСУ: его потрясли зверства оккупантов в Буче

Чешский бизнесмен из списка Forbes Иво Лукачович пожертвовал 100 миллионов чешских крон (более 4 миллионов долларов США) на оружие для Вооруженных сил Украины. Такое решение он принял после того, как увидел зверства российских оккупантов в Буче, что на Киевщине.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. По словам Лукачовича, кадры резни в Бучи его сильно потрясли.

"Поэтому я посылаю 100 миллионов чешских крон в посольство Украины в Чехии на покупку оружия для героической украинской армии как можно скорее. Чем быстрее будут убиты те русские беспомощные мужики, тем больше будет спасено ни в чем не повинных детей, женщин и мирных жителей", - подчеркнул бизнесмен.

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Со своей стороны в посольстве отметили, что ценят такой подход. Там также подчеркнули, что недостаточно говорить о военных преступлениях России в Украине, потому что нужно максимально усилить наших защитников, чтобы они смогли как можно скорее освободить все города от оккупантов. Помощи украинских защитников еще ждут Мариуполь, Херсон, Энергодар и другие.

Стоит отметить, что по результатам 2020 года Иво Лукачевич занимал 15-е место в списке журнала Forbes среди самых богатых людей в Чехии. Его активы в тот момент оценивались в около 350 миллионов долларов.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневную должность преступлениям русских извергов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, боятся ли они и дальше "спровоцировать и оскорбить" Москву.

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