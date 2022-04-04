Арестович рассказал, когда оккупанты начали совершать массовые убийства украинцев на Киевщине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали совершать массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известные воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Большую часть убийств россияне совершили в городе Буча. Об этом Арестович рассказал на YouTube-канале "Фейгин Live"

По его словам, по состоянию тел погибших предварительно можно определить время убийства. Арестович подчеркнул, что предварительные выводы говорят о том, что массовые убийства случились две недели назад.

"Основные преступления совершили в Буче. Там, судя по состоянию тел, это крайние две недели основных зверств. Малые количества убийств были в самом начале, а вот массовыми убийства стали, видимо, когда они поняли, что наступать не будут, а скорее всего будут уходить. Когда они поняли, что терять нечего и они будут отступать, они начали все это исполнять", – сказал Арестович.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост преступлениям российских нелюдей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, бояться ли они и дальше "спровоцировать и обидеть" Москву.

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