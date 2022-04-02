Все заминировано, на улицах много тел: Комаров показал первые кадры из освобожденной Бучи

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал первые кадры из освобожденного города Буча в Киевской области. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты и улицу, на которой валяются вещи мирных жителей.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Мир наизнанку". Меньше чем за сутки пятиминутный ролик посмотрели почти 60 тысяч человек, а также он насобирал 9 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Комаров, снимая видео, рассказал, что в Буче сейчас много мин, которые расположены по улицам, детским площадкам или на дверях жилых домов. Он отметил, что мины могут быть в виде чего угодно – телефона, пачка макарон или спичечный коробок. Полиция, спецназ и саперы проводят в городе проверку и зачистку.

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Также телеведущий добавил, что в Буче много трупов мирных жителей разного возраста, которые лежат прямо на дорогах. По словам Комарова, российские войска даже связывали мужчин и расстреливали их.

"Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон и шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали – уничтожали мужское население примерно 18-60. Всех молодых, здоровых – расстреливали", – сказал Комаров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Комаров раскритиковал непрофессиональную работу иностранных журналистов, во время войны в Украине работающих в местах боевых действий.

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