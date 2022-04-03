В МИД Британии назвали зверства оккупантов в Буче 'отвратительными': виновные будут привлечены к ответственности

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на зверские убийства, которые российские военные совершили в Буче и других городах Украины. По словам дипломата, нападения на мирных жителей вызывают у нее "отвращение".

Соответствующий пост глава внешнеполитического ведомства опубликовала у себя в Twitter. Она подчеркнула, что расследование военных преступлений солдат страны-агрессора продолжается, и виновные будут наказаны.

"Шокована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом. Виновные будут привлечены к ответственности", — заявила она.

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Ранее стало известно, что как минимум 280 человек похоронены в братских могилах в Буче, городе-сателлите Киева, где проходили бои с вражеской армией. Кроме того, на опубликованных фото видно, как прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленными солдатами РФ,

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Нацполиции и бойцы ГСЧС продолжают проводить зачистку и разминирование разрушенной войсками РФ Бучи. После блокады оккупантами в городе осталось много опасных предметов, могут орудовать диверсанты.

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