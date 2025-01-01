Работали Малышко, Сосюра, Загребельный: оккупанты повредили в Киеве дом писателей

Из-за российской дроновой атаки 1 января в Киеве был разрушен памятник истории и архитектуры. В частности, пострадало помещение Национального союза писателей Украины.

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Об этом сообщили в Союзе. Речь идет о так называемом особняке Либермана на улице Банковой.

"Русские варвары и изверги! В свое время здесь работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие, которые на фронтах Второй мировой войны боролись с нацизмом. Теперь дом писателей уничтожил преступный рашизм. Но придется путинской России за все ответить, как это произошло с гитлеровской Германией", – отметил член НСПУ, писатель, правовед и прокурор Юрий Дорошенко.

Имение Либермана – одновременно памятник истории, искусства и архитектуры. Особняк построил в 1879 году архитектор Владимир Николаев, но в 1896 году он был перестроен (причем именно Николаевым) по заказу киевского купца Симхи Либермана.

В первом варианте постройка была одноэтажной. Ее построили на месте большой усадьбы на пересечении улиц Институтской и Банковой. Причем усадьба принадлежала мэру Санкт-Петербурга Федору Трепову (это в него стреляла большевистская террористка Вера Засулич). Трепов бежал в Киев, где и построил особняк.

Но в 1896 году усадьба на Банковой перешла в собственность к киевскому купцу 1 гильдии Симхе Либерману. Именно он достроил второй этаж и второе крыло к зданию. Архитектор Николаев придал своему творению на Банковой характерные черты модного того времени стиля неоренесан.

С началом 1917 года Украинской революции для особняка начались неблагоприятные времена. После смерти Симхи Либермана в сентябре того года недвижимость перешла к троим детям покойного. Но в действительности особняк был занят контрразведкой штаба Киевского военного округа.

В апреле 1919, уже при большевиках, особняк занял Киевский военно-окружной комиссар. А в 1922–23 гг. особняк Либермана занимала военная цензура штаба указанного комиссара.

В 1929-30 гг. здесь содержалась детская консультация "Охматдета", детский сад и ясли для детей безработных. А когда летом 1934 года столица УССР переехала из Харькова в Киев, здесь некоторое время находился Совнарком республики. До войны здесь действовал городской дом пропаганды и агитации имени Сталина.

В послевоенное время на Банковой, 2 содержался Комитет по делам искусств при Совете Министров УССР, и только с 1953 здесь поселился Союз писателей Украины.

Именно здесь начинали свое публичное творчество Иван Драч, Лина Костенко, Иван Светличный. Считается, что в этом помещении в 1989 году было создано Народный рух Украины за перестройку, который позже трансформировался в партию.

В нулевых дом Союз писателей Украины пережил несколько рейдерских и политических захватов (причем настоящих – вооруженными автоматами людьми). Однако здание осталось у Союза писателей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорание и повреждение, есть пострадавшие.

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