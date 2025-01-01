РФ убила в Киеве выдающегося нейробиолога Игоря Зиму и его жену

В результате атаки российских дронов на Киев 1 января погиб известный украинский нейробиолог Игорь Зима. Вместе с ним оккупанты убили его жену.

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С хозяевами квартиры погиб и их кот. Об этом в Facebook сообщила подруга семьи, супруга первого секретаря в посольстве Украины в Республике Кения Алексея Бобровникова Дарья Душечкина.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 года погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима со всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели", – написала она.

Душечкина добавила, что она с мужем, скорее всего, праздновала бы Новый год дома у семьи Игоря Зимы.

Игорь Зима преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко, его научный стаж составлял более 40 лет.

Первый секретарь посольства Украины в Республике Кения Алексей Бобровников опубликовал главу из книги о "серой зоне", которая, по его словам, стала возможной благодаря урокам, которые дал ему Игорь Зима.

"Игорь Зима научил меня большему, чем кто-либо другой из моих учителей в работе. Он научил меня говорить с людьми…" – написал он.

Ранее мы писали о том, что российский дрон попал в квартиру украинского нейробиолога и профессора Игоря Зимы. Знакомые и друзья пытались с ним связаться, однако он не отвечал на звонки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей упали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения, два человека погибли, еще семеро пострадали.

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