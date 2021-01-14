После возвращения Зеленского с Буковеля Минздрав проверит соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат

Дарья Дурова Общество 19:52, 14.01.2021 Обновлено: 20:20, 14.01.2021

В Украине проведут проверки горнолыжных курортов на соблюдение карантинных мер по противодействию коронавирусу.

Такие меры на своей странице в Facebook 14 января анонсировал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Уточняется, что соблюдение требований проверит Минздрав и Госпродпотребслужба с привлечением Национальной полиции.

Ляшко отметил, что к нему поступало множество сообщений о работе в период карантина ресторанов, баров и других развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.

Уже 15 января состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия!" – заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач Украины
Facebook / Виктор Ляшко
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от COVID-19

Украинцы массово вышли на тарифный протест. Фото и видео из разных областей

Блогер из Киева назвала Россию любимой страной на Аллее Небесной Сотни. Видео

Ясько заявила, что Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его телеканалами

Бабин о решении ЕСЧП по Крыму: Россию признали палачом, "референдума" не существовало