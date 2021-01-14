Після повернення Зеленського з Буковелю МОЗ перевірить дотримання карантину на гірськолижних курортах Карпат
В Україні проведуть перевірки гірськолижних курортів на дотримання карантинних заходів із протидії коронавірусу.
Такі заходи на своїй сторінці у Facebook 14 січня анонсував головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Уточнюють, що дотримання вимог перевірять МОЗ та Держпродспоживслужба із залученням Національної поліції.
Ляшко зазначив, що до нього надходило безліч повідомлень про роботу в період карантину ресторанів, барів та інших розважальних закладів на гірськолижних курортах та у Львівській області.
Уже 15 січня відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області.
"Якщо ми звертаємося до людей із проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати із системою не має переважати над збереженням життя та здоров'я українців. Порушення повинні мати наслідки!" – заявив Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На українських гірськолижних курортах спостерігався справжній ажіотаж, незважаючи на локдаун. Там було відчинено деякі ресторани, спа, басейни. Багато підприємців працювало на свій страх і ризик.
10 січня біля підйомників у Карпатах вишикувалися довгі черги із сотень відпочивальників. Люди не дотримувалися жодної соціальної дистанції.
8 січня, коли набрали чинності посилені карантинні обмеження, у мережі з'явилися фото президента Володимира Зеленського з відпочинку на Буковелі.
Українці за його прикладом теж "штурмували" курорти в Карпатах.
Туди поїхали й деякі зірки: наприклад, найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія.
Співвласник ГК "Буковель" Олександр Шевченко тим часом заявив, що в Карпатах "не живе жоден вірус".