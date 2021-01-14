Після повернення Зеленського з Буковелю МОЗ перевірить дотримання карантину на гірськолижних курортах Карпат

В Україні проведуть перевірки гірськолижних курортів на дотримання карантинних заходів із протидії коронавірусу.

Такі заходи на своїй сторінці у Facebook 14 січня анонсував головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Уточнюють, що дотримання вимог перевірять МОЗ та Держпродспоживслужба із залученням Національної поліції.

Ляшко зазначив, що до нього надходило безліч повідомлень про роботу в період карантину ресторанів, барів та інших розважальних закладів на гірськолижних курортах та у Львівській області.

Уже 15 січня відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області.

"Якщо ми звертаємося до людей із проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати із системою не має переважати над збереженням життя та здоров'я українців. Порушення повинні мати наслідки!" – заявив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар України Facebook / Віктор Ляшко

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