Как будет работать Буковель в "красной" зоне: озвучены правила

Популярный украинский курорт продолжит работать в "красной" карантинной зоне, однако появятся определенные ограничения.

Трассы, подъемники и гостиницы останутся открытыми, а вот кафе и рестораны будут работать только навынос или с доставкой. Массовые мероприятия и концерты полностью отменены, сообщают на сайте горнолыжного курорта.

"С началом пандемии COVID-19 туристический комплекс "Буковель" придерживается всех карантинных норм и требований. На территории курорта сохраняется масочный режим, повсюду стоят емкости с антисептиками. Мы тщательно убираем в номерах, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест", – объяснила пресс-служба.

Путешественников просят не забывать придерживаться социальной дистанции, носить защитные маски в общественных местах, избегать очередей и регулярно пользоваться антисептиком.

Кроме того, недавно сотрудники Главного управления Держпродспоживслужбы проверили 63 объекта на территории Буковеля в профилактических целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы назвали цены в Буковеле. Так, за порцию капусты с морковкой придется заплатить 160 гривен, а полчаса катания на снегоходе обойдутся туристу в 2500.