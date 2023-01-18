Бросились на помощь сразу после катастрофы: четверо старшеклассников из Броваров рассказали, как спасали детей из разрушенного детсада. Видео

В Броварах Киевской области, где утром 18 января на территории детского сада произошла трагическая авиакатастрофа, на помощь пострадавшим пришли местные жители. Одни из первых бросились помогать четверо броварских старшеклассников.

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Они пришли на место крушения и делали все, что могли – успокаивали детей, оказывали им необходимую помощь, разыскивали их родителей. Об этом говорится в сюжете ГР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Заводили в мою квартиру детей, успокаивали их, оказывали первую медицинскую помощь, накормили, угостили конфетами", – рассказал один из подростков.

Юноши также помогли найти родственников малышей. Они взяли у воспитателей фамилии и имена детей и разыскали их родителей.

Кроме того, старшеклассники освободили проезд в учреждение для "скорых", спасателей и полиции, оттащив стоящие там машины.

"Вот там не могла проехать скорая и пожарная. Мы сплотили людей и помогли оттащить машины от дороги, чтобы служебные машины могли проехать", – рассказали ребята.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Броварах 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. Также в результате катастрофы погибли члены экипажа.

Во время полета, когда произошла катастрофа, вертолет выполнял задание – об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В настоящее время рассматривается несколько версий авиакатастрофы, расследование будет длиться как минимум несколько недель.

Гибель детей и чиновников МВД вызвала волну соболезнований и скорби не только у простых украинцев. Эпитафии с искренними словами о погибших опубликовали певица Тина Кароль, музыкант и фронтмен рок-коллектива Святослав Вакарчук, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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