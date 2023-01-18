Вакарчук прокомментировал гибель Монастырского и Енина в авиакатастрофе: мы вместе 10 месяцев работали на победу

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отреагировал на авиакатастрофу в Броварах Киевской области, где 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. Артист заявил, что для него это личная потеря.

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С погибшими певец часто общался после начала полномасштабной войны. Соответствующий пост появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Падение вертолета с руководством МВД вблизи детского сада шокировало Вакарчука. Он выразил соболезнования родным и близким жертв.

"Соболезнования родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей", – начал певец.

С Денисом Монастырским и Евгением Ениным артист был хорошо знаком. Он назвал погибших "умными и преданными Украине людьми".

"Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая Победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!" – закончил Вакарчук.

Напомним: в среду, 18 января, в одном из районов города Бровары упал вертолет, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу и гибель руководства МВД в своих соцсетях. Что написали знаменитости – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились первые кадры с места крушения. По одной из версий, вертолет задел крышу детского сада.

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