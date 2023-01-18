''Невозможно поверить'': Тина Кароль показала кадр с Монастырским, погибшим при крушении вертолета

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Вследствие катастрофы погиб министр внутренних дел, первый заместитель министра и государственный секретарь. На трагедию отреагировали многие звезды украинского шоу-бизнеса, в том числе и певица Тина Кароль. Поп-дива опубликовала фото с Денисом Монастырским, выразив свои соболезнования.

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Снимком с покойным политическим деятелем исполнительница поделилась в Instagram. На нем в элегантном вечернем платье Тина стоит рядом с улыбчивым Монастырским. На заднем плане можно рассмотреть флаг и герб Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье соболезнования", – сказала вокалистка. Она разместила еще одну Instagram-stories, написав единственное слово "дети". Стало известно, что в результате падения вертолета погиб как минимум 1 ребенок, травмированы – 11.

Министру внутренних дел Украины было 42 года, у него остались жена Жанна и двое сыновей.

Новостью о смерти Монастырского шокирован и певец Святослав Вакарчук. Он заявил, что для него это личная потеря, так как фронтмен группы "Океан Ельзи" часто общался и последние 10 месяцев сотрудничал с погибшим. "Соболезнования родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей", – написал музыкант в личном блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, одними из первых авиакатастрофу прокомментировали Надежда Дорофеева, Андрей Бедняков, Кристина и Григорий Решетники, актриса Наталья Денисенко, Юлия Санина, Анатолий Анатолич. Они ужаснулись происходящими событиями и выразили надежду, что скоро все беды, выпавшие на долю Украины, закончатся. Что написали звезды в своих соцсетях – читайте в нашем материале.

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