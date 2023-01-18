''Невыразимая боль'': Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах и почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет. Глава государства сообщил, то в результате катастрофы погибло руководство Министерства внутренних дел.

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Зеленский отметил, что вертолет упал на территорию одного из детских садов, в результате чего погибли три ребенка. Об этом президент сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, он поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. Президент добавил, что на месте трагедии работают все службы.

"По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", – сообщил Зеленский.

Напомним, во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Также известно, что вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.