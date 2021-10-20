Большинство украинцев осуждают офшорные счета у первых лиц государства – опрос

Подавляющее большинство украинцев (77,1%) осудили наличие офшорных счетов у первых лиц государства. Ничего плохого в этом не увидели 15,6% населения.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. При этом 61,7% респондентов сказали, что знают о международном расследовании Pandora Papers.

Отметим, что опрашиваемые украинцы, независимо от того, знали ли они об офшорном скандале, сказали, что верят, что президент Украины Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за границей. Так считают 56,9% респондентов. Не верят в наличие офшоров у главы государства 22,6% украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался на первых страницах мировых СМИ в связи с публикованием "Архива Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны офшорные сделки и активы мировых лидеров и бизнесменов. У главы государства нашли офшоры на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

Опрос показал, что 96% украинцев хотят услышать от Зеленского объяснение относительно офшоров. Позже президент впервые с момента выхода расследования материалов, добытых из "Пандора-пейпер" о регистрации бизнеса на территории офшорных стран, отреагировал на резонансный фильм.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны 12 млн документов, что раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Среди громких имен есть данные о "любовнице" президента России и о представителях шоу-бизнеса.