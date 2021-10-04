Зеленский оказался на первых страницах мировых СМИ из-за громкого скандала

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на первых страницах мировых СМИ в связи с публикованием "Архива Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны офшорные сделки и активы мировых лидеров и бизнесменов. У главы государства нашли оффшоры на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

Об этом пишет газета The Gurdian, которая разметила Зеленского на обложку расследования вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, бывшим премьером Британии Тони Блэром, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Кении Ухуру Кениатом.

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Также Зеленский оказался на обложке немецкого издания и Süddeutsche Zeitung и американского The Washington Post.

По данным расследования, Зеленский вместе с партнерами по "Студии Квартал 95" владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом. На них записана недвижимость в Великобритании.

Так, первый советник президента Сергей Шефир имеет во владении две квартиры в Лондоне. Общая стоимость жилья составила около 5,8 млн долларов. Жильем в британской столице также обзавелся сценарист и режиссера фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Ему через оффшоры принадлежит квартира за 2,3 млн долл.

Журналисты-расследователи указали, что оффшорная компания Maltex Multicapital Corp в равных долях по 25% принадлежала Зеленскому с женой, братьям Сергею и Борису Шефирам и Яковлеву. Но до первого тура президентских выборов в Украине Зеленский передал свою долю Сергей Шефиру, который является его советником, но не госслужащим, поэтому он не подает ежегодную декларацию о доходах.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны 12 млн документов, что раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников.