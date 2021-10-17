Зеленский впервые прокомментировал расследование о своих офшорах

Глава государства Владимир Зеленский впервые с момента выхода расследования материалов, добытых из "Пандора-пейпер" о регистрации бизнеса на территории офшорных стран отреагировал на резонансный фильм. Он не отрицает, что времена правления беглого Виктора Януковича требовали оптимизации налогов, а также рад тому, что с 2019 года никакого компромата на него, как на президента, не нашли.

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу ICTV. Сам фильм украинский гарант с точки зрения подачи оценил средне.

"Сюжет не очень. Говорю, как специалист в медийном бизнесе. Я рад, что товарищ Порошенко (5 президент Украины, – Ред) не смог найти ничего против меня, как президента, потому пришлось поднять архивы. Ничего нового я о себе из этого фильма не узнал. Все, чем я занимался до 2019 года, людям известно. Это были телепередачи "Вечерний квартал", сериалы, успешные и не очень.. вкусы у всех разные", – указал украинский гарант.

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Также Зеленский не отрицает, что его имя может фигурировать в скандальных документах, поскольку в 2011 году экономическая и политическая ситуация в стране вынуждала оптимизировать налоги. Об этом неоднократно упоминали его конкуренты на президентских выборах в 2019 году, а потому в 2021 эта информация не может быть сенсацией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" не нашли ничего компрометирующего в офшорах Владимира Зеленского и указали, что он для того и пошел в политику, чтобы сменить систему, которая вынуждает крупный бизнес выводить капиталы в страны с упрощенной системой налогообложения и защитой международного права.