Утечка Pandora Papers: опубликованы данные об оффшорах сотен мировых политиков и бизнесменов

Международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны 12 млн документов, что раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Расследование журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем.

Об этом сообщает The Gurdian. В данном архиве есть данные про украинских бизнесменов, которые скрывали свои активы в Британии через оффшорные компании.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир через оффшорную компанию оформил во владение две квартиры в Лондоне. Общая стоимость недвижимости свыше 5 млн долларов. Также жилье в британской столице оформил сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Цена жилья более 2 млн долл.

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По данным журналистов, в Британии недвижимостью владеет экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов. Согласно архиву, у него минимум 9 объектов недвижимости.

У дочери бывшего "регионала" и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяны есть сразу пять объектов недвижимости в Лондоне ценой свыше 13,5 млн долларов. Покупки совершались через оффшоры в 1999-2003 годах, когда Кивалов был нардепом.

Президент России Владимир Путин, которого США подозревают в тайном огромного состоянии, не фигурирует в файлах по имени. Но там фигурировало имя покойного Петра Колбина, которого СМИ называли "кошельком" Путина. Также в архиве упоминается близкая подруга Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих.

Также журналисты выяснили, что имущество через оффшоры скрывает семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. К тому же у последнего нашли гражданство Израиля.

Еще в Pandora Papers вскрыли данные о том, что 11-летний сын действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева стал владельцем целого офисного здания в Лондоне 44,6 млн долларов. В целом у семьи Алиевых в Британии есть имущества на более 500 млн долл.

Кроме того, журналисты назвали имена и других влиятельных людей мира. Например, у короля Иордании Абдалла II есть три особняка особняка на берегу моря в Малибу (США) на общую сумму 68 млн долларов. Также у монарха есть дома и квартиры в дорогих районах Калифорнии (США) и Англии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш через оффшоры купил замок во Франции за 22 млн долл. Журналисты указали, что бывший премьер Британии Тони Блэр и его супруга стали владельцами здания стоимостью 8,8 млн долларов, купив оффшорную компанию недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бин Рашида аль-Заяни.

Президент Кении Ухуру Кениата и сего семья владеют активами на сумму более 30 млн долл. У принцессы Марокко Лаллы Сальма нашли особняк в Лондоне за 11 млн долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли названия 60 украинских фирм, которые оказались фигурантами "Багамских файлов" – реестра юрлиц, зарегистрированных в офшорах на Багамских островах.