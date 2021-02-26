Больше половины украинцев за два года потеряли доверие к судам – опрос
Согласно результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report и обнародованного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", за последние два года большая часть украинцев стала меньше доверять судам.
Об этом в эфире политического ток-шоу 26 февраля рассказал его ведущий Савик Шустер. Запись транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Опрос показал, что более чем у половины жителей Украины снизился уровень доверия к судебной системе. Об этом заявили 63% респондентов.
Выросло доверие к судам у наименьшего количества опрошенных – 8%. Затруднились ответить на вопрос об отношении к судебной системе почти треть жителей Украины, участвовавших в опросе – 31%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одесского активиста Сергея Стерненко суд приговорил к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении человека в 2015 году.
В связи с этим во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку осужденного. В столице под Офисом президента произошли столкновения с силовиками, были пострадавшие и задержанные.