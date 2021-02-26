Больше половины украинцев за два года потеряли доверие к судам – опрос

Согласно результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report и обнародованного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", за последние два года большая часть украинцев стала меньше доверять судам.

Об этом в эфире политического ток-шоу 26 февраля рассказал его ведущий Савик Шустер. Запись транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Опрос показал, что более чем у половины жителей Украины снизился уровень доверия к судебной системе. Об этом заявили 63% респондентов.

Выросло доверие к судам у наименьшего количества опрошенных – 8%. Затруднились ответить на вопрос об отношении к судебной системе почти треть жителей Украины, участвовавших в опросе – 31%.

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