В Киеве под ОПУ сторонники Стерненко схлестнулись с полицией, есть раненые. Фото и видео

В Киеве во вторник, 23 февраля, люди вышли на акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митинги прошли и в других городах Украины, однако в столице переросли в противостояние с правоохранителями.

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20:00 – Акция в столице началась под Офисом президента (ОП), куда заранее стянули силовиков. На Банковой разместили грузовики и автобусы Нацгвардии и полиции.

20:30 – Под ОП начались столкновения после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер, пишет "PavlovskyNews". Силовики попытались оттеснить митингующих, но те перешли в контратаку.

20:40 – Киевлянин Мирослав Гай написал в Facebook, что в Киеве в поддержку Стерненко вышли тысячи людей.

20:55 – С двух силовиков митингующие сорвали шлемы, пишет "Сегодня". Люди жгли файеры и петарды, а также бросали в правоохранителей снежки.

21:10 – Некоторые протестующие распыляли слезоточивый газ, передает "Интерфакс-Украина". С одного из силовиков им удалось снять защитное обмундирование, включая бронежилет.

21:30 – Появились первые раненые среди протестующих. К медикам уже обратилось 10 человек.

21:40 – Бывший народный депутат и сотник Евромайдана Владимир Парасюк сорвал шлем с одного из правоохранителей и передал его другим протестующим.

21:45 – Митингующие сожгли шлемы, которые отобрали у силовиков.

Напомним, одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В распоряжении OBOZREVATEL появился обвинительный акт относительно Стерненко и другого фигуранта дела Руслана Демчука.

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