В городах Украины сотни людей вышли на улицы из-за приговора Стерненко. Фото и видео

Во вторник вечером, 23 февраля, в некоторых городах Украины люди начали выходить на акции в поддержку осужденного на семь лет одесского активиста Сергея Стерненко.

Мероприятия организовали в Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Житомире, Одессе и Полтаве. В основном они проходили мирно и без провокаций.

В Днепре и Львове в поддержку Стерненко вышли студенты. Прямую трансляцию вел 24 канал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Киеве акцию запланировали на 20:00 возле Офиса президента, однако туда стянули силовиков. Подход к зданию перекрыли колонной правоохранителей, пишет "Интерфакс-Украина". Вдоль улицы Банковой разместили грузовики и автобусы Нацгвардии и полиции.

В Луцке в поддержку Стерненко вышли около сотни человек, пишет "Суспільне".

В Житомире состоялись стычки с полицией из-за того, что митингующие хотели поджечь шину.

В Одессе местные жители также вышли поддержать осужденного Стерненко.

В Полтаве акция в поддержку активиста состоялась возле здания ОГА, пишет "Суспільне".

Напомним, одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В распоряжении OBOZREVATEL появился обвинительный акт относительно Стерненко и другого фигуранта дела Руслана Демчука.

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