Больше 20 тепла и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине, в понедельник, 4 октября, будет солнечной и теплой. Местами в регионах ожидается выше +20 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. При этом ночью прогнозируются заморозки 0…+5 градусов. Метеорологи объявили I уровень опасности (желтый).

Холодов не будет только на западе и юге Украины. По прогнозу синоптиков, в южных и западных регионах днем будет +16…+18, градусов. Но во Львовской и Закарпатской области ожидается выше 20 градусов тепла.

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Холоднее всего будет в Сумской и Луганской областях, где днем воздух максимально прогреется до +11…+13, ночью +3…+5.

В Киеве 4 октября температура воздуха будет в пределах +14…+16, ночью +3…+5. Осадков в столице не предвидится, ветер южно-восточный 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в начале октября будет теплой. Максимально воздух прогреется до +20 градусов, однако по ночам в регионах прогнозируются заморозки.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сказал, что на протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близкой к климатической норме. А в целом не исключены заморозки в начале октября, позже снег – не только в Карпатах.

Народный синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет холодной и дождливой. Первые морозы прогнозируют уже в октябре, а снег – в ноябре.