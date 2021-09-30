В Украину ворвется тепло до +20: синоптики дали прогноз на начало октября

Погода в Украине в начале октября будет по осеннему теплой. Максимально воздух прогреется до +20 градусов, однако по ночам в регионах прогнозируются заморозки.

При этом дождей с 1 по 4 октября в стране не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0…+5. Метеорологи объявили I уровень опасности, желтый.

В северо-восточных регионах ожидаются заморозки в воздухе 0…+3 градусов (II уровень опасности, оранжевый). Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Видео дня

По прогнозу синоптиков, теплее всего будет на западе и юге страны. В этих регионах температура воздуха ожидается +16…+18 градусов, ночью +4…+6. В Одесской и Закарпатской областях днем воздух прогреется до +20.

В Киеве в начале октября ожидается солнечная погода. Днем столбики термометра покажут в среднем +14…+16, ночью +3…+5.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сказал, что на протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близкой к климатической норме. А в целом не исключены заморозки в начале октября, позже снег – не только в Карпатах.