Дожди и "аномальный" холод: синоптики дали детальный прогноз на осень в Украине

Погода в Украине осенью 2021 года будет холодной и дождливой. Первые морозы прогнозируют уже в октябре, а снег – в ноябре.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что в сентябре будет теплой только первая декада. Затем на смену солнцу придут похолодание и осадки, передает "РБК Украина".

Средняя температура воздуха в первый месяц осени днем ожидается +18 градусов. Однако вторая половина сентября будет свежее. В последние дни месяца совсем похолодает.

Горбань прогнозирует, что в октябре украинцев ждет "бабье лето". Оно ожидается в середине месяца, а в конце октября будет холодно и с морозами ночью. Весь месяц будут идти дожди.

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Ноябрь, по словам народного синоптика, может удивить украинцев дождем со снегом. Горбань отметил, что похолодает в первые дни месяца. Морозы прогнозируются ночью, а днем температура воздуха будет держаться на уровне нуля градусов.

Синоптик Наталья Голень, заведующая отделом среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра считает, что аномально холодную погоду следует ждать в сентябре. По ее словам, уже в первые дни месяца температура воздуха может опуститься до +10 +15 градусов.

Однако заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух не согласна с синоптиками. Она считает, что осень в Украине будет теплой и сухой. Балабух отметила, что в октябре и ноябре будет мало осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 31 августа, в Украине в регионах пройдут сильные дожди, местами с градом. Также ожидается шквальный ветер.