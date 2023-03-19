Более 11% мужчин призывного возраста, выехавших по системе ''Шлях'', не вернулись в Украину, – отчет ВСК Рады

Благодаря системе "Шлях", позволяющей выехать из Украины в волонтерских или гуманитарных целях, страну покинули 96 тыс. 442 мужчины призывного возраста. Из них не вернулись 9 тыс. 373 (11,1%).

Видео дня

Больше всего беглецов зафиксировано из Волынской, Львовской и Тернопольской областей. Об этом говорится в промежуточном отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, проверявшей использование по целевому назначению гуманитарной и другой помощи.

Приведенная статистика относится к периоду с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

В число антилидеров попали Волынская область, где из 21 тыс. 108 военнообязанных мужчин не вернулось 1375, Львовская (из 31 тыс. 558 не вернулись 1036) и Тернопольская (из 14 тыс. 36 мужчин не вернулись 964).

Всем 96 тыс. 442 мужчинам призывного возраста было разрешено выехать с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались разрешением на выезд за границу 66 тыс. 374 мужчины.

Кроме того, 3 тыс. 178 военнообязанных при пересечении границы не были выпущены в связи с не подтверждением цели выезда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Раде предлагают разрешить выезд за границу некоторым категориям мужчин – студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

– На границе с Венгрией задержали мужчину, который "одолжил" ребенка, чтобы выехать из Украины.

– Чиновник Минобороны за взятки переправлял уклонистов за границу. Его поймали на горячем.

– Минкульт Украины изменил порядок выезда артистов за границу после ряда громких скандалов. Так, комик Андрей Щегель выехал в Турцию и цинично похвастал бегством из Украины.