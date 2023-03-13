'Дополнительные гарантии': в Минкульте объяснили, какие документы должны предъявить артисты для выезда за границу

Украинским артистам для выезда за границу необходимо предоставить данные о военном учете. Это будет свидетельствовать об осознании своего долга перед государством и намерении вернуться из командировки.

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Об этом 12 марта рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко "Укринформу". "Правила дополнились лишь тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного", – сказала она.

Григоренко добавила, что ведение соответствующих документов является обязанностью физического лица. А добавление их к требованиям на выезд – дополнительные гарантии того, что артист, желающий выехать, "сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у нее есть долг перед своей страной".

В то же время Минкульт выдает только "письма содействия" артистам для временного выезда за границу. Окончательное решение принимают пограничники в ходе проверки.

"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды Вооруженных сил Украины, было решено добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать решение о содействии выезду", – сказала чиновница.

По ее словам, Минкульт информирует лиц, желающих выехать из Украины, о перечне всех необходимых справок в письме-разъяснении.

"Мы не предоставляем отказов – только разъяснения по документам, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Если человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ Минкульта, это означает, что он не смог предоставить все необходимые документы", – пяснила Григоренко.

Она также отметила, что в министерстве понимают важность представления голоса Украины за границей и будут поддерживать артистов в их стремлении продвигать нашу культуру и доносить правду о войне.

В частности, Микульт поможет группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на Евровидении, оформить необходимые документы для поездки в промотур Евровидения и выступления в Найроби.

Как известно, Министерство культуры ужесточило требования для выезда артистов после инцидента с украинским стендап-комиком. Андрей Щегель выехал в Турцию на основании временного разрешения, получив при этом три повестки, и похвастал бегством из Украины. Он цинично заявил, что исходит из того, что это якобы "выбор ребят – умирать".

Кроме того, украинский режиссерТарас Голубков, который выехал из страны благодаря разрешению от Минкульта, снял клип для российской певицы Клавы Коки.