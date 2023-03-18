На границе с Венгрией задержали мужчину, который ''одолжил'' ребенка, чтобы уехать

На границе с Венгрией пограничники обнаружили 20-летнего мужчину, пытавшегося уехать из Украины как многодетный отец. При пересечении границы он предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей.

Видео дня

Впрочем, как выяснили пограничники, одного из детей мужчина "одолжил" у товарища. Подробности рассказали в Госпогранслужбе и в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным ГПСУ, изобретательный мужчина был задержан на границе с Венгрией.

"Одолжил ребенка", чтобы уехать за границу. На границе с Венгрией пограничники задержали 20-летнего "многодетного отца", который во время пересечения предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей. Оказалось, что одно из свидетельств принадлежит ребенку его товарища, который оказался его полным тезкой", – отметили в ГНСУ.

Больше подробностей сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, молодого человека, притворявшегося многодетным отцом, задержали пограничники Мукачевского отряда. Внимание пограничников привлекли три свидетельства о рождении детей, которые и превращали 20-летнего мужчину в многодневного отца. Судя по одному из документов, впервые папой закарпатец "стал" в 15 лет.

"В ходе проверки документов пограничники выяснили, что одно из свидетельств, согласно которому закарпатец якобы стал отцом еще в 15 лет, принадлежит ребенку его товарища, который к тому же является полным тезкой предъявителя. Следовательно, украинцу отказали в пересечении границы, а об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение" пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области" , – рассказали в Западном региональном управлении.

Напомним, ранее стало известно, что украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и очистили город от 8 оккупантов. Еще столько же захватчиков получили ранения.

Отбивать вражеские штурмы защитникам пришлось под шквальным артиллерийским огнем вражеских войск.