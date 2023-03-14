Чиновника Минобороны взяли ''на горячем'': за взятки переправлял уклонистов за границу. Фото и видео

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны во время получения им взятки. Ему сообщили о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанных с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГБР и Офиса генерального прокурора. Установлено, что полковник за свои услуги брал 9 тысяч долларов.

За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности мужчин к военной службе. Это позволяло его "клиентам" не подпадать под призыв за мобилизацией и беспрепятственно уехать за границу в период действия военного положения.

Сотрудники ГБР задержали злоумышленника "на горячем" – во время получения им взятки. Правоохранители провели обыски, по результатам которых изъяли документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства.

Ему объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полковнику МОУ грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонистов. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители задержали уклоняющегося, который, несмотря на общую мобилизацию в Украине, пытался выехать за пределы государства. Его "сдал" работникам Госпогранслужбы водитель микроавтобуса, на котором тот собирался доехать до Словакии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!