Бойцы ВСУ тренировались уничтожать пехоту, танки и бронетехнику противника. Фото и видео

Украинские артиллеристы тренировались уничтожать пехоту, танки и бронированную технику условного противника на юге Украины. Военные учения прошла противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", входящих в состав Южной группировки украинских войск.

Об этом сообщил сайт Минобороны. О ходе учений рассказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Артиллеристов подразделения подняли по тревоге. Прибыв в район сосредоточения, армейцы быстро заняли огневые позиции и ожидали прибытия техники и живой силы условного противника. Они развернули орудия "Рапира" и ПТРК "Штурм-С".

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Главная цель тренировок - отработать уверенные и слаженные действия расчетов, а также точность выполнения заданий в ограниченное время.

"На первый взгляд, может показаться, что сценарий для артиллеристов очень привычный. На этот полигон они выезжают каждую неделю, поэтому в какой-то степени алгоритм действий на нем отработан. Но, командование каждый раз пытается изменить цели и тактический фон для углубления и совершенствования навыков ведения современного боя ", — говорит Наев.

По словам командующего, украинские артиллеристы, несмотря на жару в полях, с задачей справились, а цель обучения была достигнута.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Военные маневры будут проходить в период из 28 июня до 10 июля.