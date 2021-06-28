В Черном море начались учения Sea Breeze 2021: участие примут рекордное количество стран
В понедельник, 28 июня, в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021. Сегодня будет проведено совместное морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.
Об этом говорится на странице в Twitter американских ВМС. Военные двух стран в ходе учений отработают боевые сценарии столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату и прочее.
Отметим, что в этом году в Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Всего в учениях примет участие рекордное количество стран: больше 30 государств направят порядка пяти тысяч военных, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
Sea Breeze 2021 будут проходить в период из 28 июня до 10 июля. Такие учения проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Они повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 июня в Черное море вошли британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Evertsen F805 ВМС Нидерландов. Они присоединились к американскому эсминцу УРО USS Laboon, все три корабля готовились к Sea Breeze.
16 июня также вошел в Черное море небольшой французский корабль A645 Alize. На специализированном военном судне имеется вертолетная площадка, оно оснащено легким вооружением.
26 июня в Одессу прибыли грузинские катера, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2021.
США направили в Черное море ракетный эсминец USS Ross DDG71. Он сменит USS Laboon DDG58 и примет участие в учениях Sea Breeze-2021.
В Минобороны России заявили, что их военные якобы открыли предупредительный огонь в сторону британского эсминца Defender. Однако в британском оборонном ведомстве уточнили, что такого не было.
Ранее Россия заявила, что Sea Breeze якобы носят агрессивный характер и призвала отказаться от учений.