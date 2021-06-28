В Черном море начались учения Sea Breeze 2021: участие примут рекордное количество стран

В понедельник, 28 июня, в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021. Сегодня будет проведено совместное морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

Об этом говорится на странице в Twitter американских ВМС. Военные двух стран в ходе учений отработают боевые сценарии столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату и прочее.

Отметим, что в этом году в Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Всего в учениях примет участие рекордное количество стран: больше 30 государств направят порядка пяти тысяч военных, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

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Sea Breeze 2021 будут проходить в период из 28 июня до 10 июля. Такие учения проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Они повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

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