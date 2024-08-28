'Благодарен за молитвы ради Украины': Зеленский встретился с представителями Вселенского патриархата. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел встречу с делегацией Вселенского патриархата. Во встрече приняли участие митрополит Украинской православной церкви Канады, архиепископ Виннипегский Илларион, а также митрополит Писидийский Иов, патриарший диакон Епифаний и экзарх Вселенского патриарха в Украине, епископ Михаил.

Видео дня

О визите представителей Вселенского патриархата рассказал сам глава государства. Он поблагодарил его Всесвятость Варфоломея за молитвы за Украину и украинцев.

О возможном визите Вселенского патриарха Варфоломея сообщалось еще неделю назад. Зеленский звонил по телефону Всесвятости и на фоне посещения украинской делегации Вселенского патриархата договорился об ответном визите Патриархата.

Президент напомнил, что в Украине ожидают личный визит Его Всесвятости, и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства.

"Мы делаем все возможное, чтобы преодолеть стоящие перед Церковью в Украине вызовы. Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно", – заявил Владимир Зеленский представителям Вселенского патриархата.

В ответ делегация Вселенского патриархата заверила, что "Варфоломей и дальше будет молиться за Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада наконец-то приняла закон о запрете УПЦ МП. Это вопрос национальной безопасности нашей страны.

Отметим, что хотя закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, все религиозные общины будут иметь 9 месяцев для того, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!