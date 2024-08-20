Закон о запрете УПЦ МП принят. Сторонникам России пора паковать чемоданы, прихожанам – сделать свой выбор

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", более известный как "закон о запрете УПЦ МП". О том, какие религиозные организации, аффилированные с Россией, могут попасть под запрет в первую очередь и начнутся ли различные провокации сторонников УПЦ (как это было полтора года назад в Киево-Печерской лавре), рассказывает OBOZ.UA.

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Провокаций со стороны сторонников УПЦ быть не должно

Запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины (всем понятно, что речь идет об УПЦ МП), – событие гораздо более серьезное, чем желание вернуть в собственность государства строения мужского монастыря Киево-Печерской лавры. А ведь тогда, в апреле 2023 года, это вызвало серию довольно серьезных провокаций. Что будет теперь?

"Сегодня парламент принял действительно историческое решение – в Украине будет запрещена деятельность русской церкви. Важно понимать, что это не вопрос веры – это вопрос национальной безопасности нашей страны. И конечно, после принятия этого закона следует ожидать различных провокаций. Ибо церковь для России – это еще один аспект влияния, очень важный. И теперь они его теряют", – говорит OBOZ.UA народный депутат, вице-президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцам Алексей Гончаренко.

"Россия точно начнет готовить какие-то провокации, будут стараться максимально раскачать наше общество – говорит, в свою очередь, в комментарии OBOZ.UA директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Но с подобными мнениями – что начнется эскалация – согласны далеко не все.

"Мы, конечно, можем ожидать каких-то провокаций, но теперь, когда закон принят, я уверен, их станет намного меньше. Простые прихожане понимают, что все – решение принято. И они, и простые священники будут теперь думать о своем будущем, о своем новом пути. А не следовать провокационным указаниям иерархов УПЦ и РПЦ. Кстати, организации, имеющие связь с РПЦ, не должны пользоваться храмами, принадлежащими Украине. Все договоры должны быть расторгнуты", – говорит OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

С ним полностью согласна и заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

"Думаю, особых провокаций не будет. Да, там, может, и остались радикальные люди, но большинство вообще не понимает, зачем им все это. Кто будет теперь поддерживать руководство УПЦ – совершенно непонятно", – говорит в разговоре с OBOZ.UA религиовед.

До судов остается девять месяцев

Надо отметить, что УПЦ МП представляет собой не одну монолитную религиозную организацию, а состоит из тысяч вроде бы не связанных между собой юридических лиц. На запрет которых могут уйти годы. Возникает вопрос: а кто имеет больше всего шансов быть закрытым?

"На мой взгляд, в первую очередь надо разобраться с управляющими центрами. Митрополит УПЦ входил в синод РПЦ, в него же входили и другие высшие чины пророссийской церкви. Одним словом, самые главные сторонники московской церкви – они там. И с ними будут самые серьезные разбирательства. А все остальные, когда увидят, что происходит, сами сделают правильные выводы", – говорит Никита Потураев.

Через 30 дней после вступления в силу закона №8371 Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) сможет начать проверять религиозные организации на признаки аффилированности с русской церковью. Такая процедура может начаться либо по собственной инициативе ГЭСС, либо на основании обращений государственных или местных органов власти. Или даже отдельных граждан.

"Если такие признаки будут установлены, то ГЭСС выносит предписание. После этого религиозной организации предоставляется 30 дней для устранения нарушений. Если предписание исполнено, то вопросов больше не будет. Если нет – ГЭСС имеет право обратиться в суд о прекращении деятельности такой религиозной организации в Украине. Это право возникает спустя девять месяцев после принятия закона", – рассказывает Алексей Гончаренко.

Почему именно через девять месяцев, рассказывает Никита Потураев: "ГЭСС сначала будет нарабатывать нормативку. Потом исследовать вопрос по конкретной организации, и нужно время, чтобы выявить связь с РПЦ. Затем выставить предписание, потом ждать месяц на исполнение предписания. Только потом, если что, суд. Так что в любом случае ГЭСС раньше 7-8 месяцев не сможет подать в суд. А для религиозных громад есть четкий горизонт – решить, как они будут жить дальше. Могут присоединиться к ПЦУ, могут существовать самостоятельно. Это по их желанию. Главное – не с Москвой".

Кстати, законопроект №8371 был подан на рассмотрение в Верховную Раду еще 19 января 2023 года. Ровно через девять месяцев, 19 октября, документ был принят в первом чтении 267 голосами. Против было 15 человек, не голосовали 17, воздержались от голосования двое.

Затем, 23 июля 2024 года, когда законопроект должен был быть рассмотрен во втором чтении, дело чуть не дошло до раскола парламентского большинства – многие просто отказались голосовать. Но сегодня результаты голосования были следующие. За – 265 голосов. Против – 29. Не голосовали 24 депутата, воздержались от голосования четверо.

Одним словом, сегодняшнее голосование против УПЦ МП депутатов опять сплотило.