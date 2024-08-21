Вселенский патриарх может посетить Украину: Зеленский провел переговоры с Варфоломеем

В среду, 21 августа, президент Владимир Зеленский провел переговоры с Вселенским патриархом. Во время разговора стало известно, что Варфоломей может в ближайшее время посетить Украину.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram. Он поблагодарил Его Всесвятость за молитвы ради Украины и за непреклонную поддержку нашего народа.

Президент также отметил, что они совместно с Варфоломеем положительно оценили развитие сотрудничества, в частности, недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский патриархат. И выразили взаимные ожидания ответного визита Патриархата.

Отдельно президент подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно.

"Независимая страна, независимый народ должны быть независимы также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", – сказал президент.

Он также добавил, что Украина стремится к укреплению православия и содействию открытому диалогу между церквями.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа Верховная Рада приняла закон о запрете УПЦ МП. Это вопрос национальной безопасности нашей страны.

Как отметил после этого украинский историк, нардеп и экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, однако религиозные сообщества будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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