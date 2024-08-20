Общества УПЦ МП будут 9 месяцев: Вятрович объяснил, как будет работать закон о запрете РПЦ

Верховная Рада наконец-то проголосовала за запрет УПЦ МП в Украине. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, однако религиозные общины будут иметь 9 месяцев для того, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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Украинский историк, нардеп и экскеровщик Института национальной памяти Владимир Вятрович подробнее объяснил в интервью OBOZ.UA, как будет работать механизм запрета УПЦ МП.

Он рассказал о наказаниях для тех церквей, которые не разорвут связи с РПЦ за эти 9 месяцев.

После отведенного времени деятельность религиозных организаций, которых заподозрят в сотрудничестве с московскими попами и выявят ее организационные связи с центром в Москве, будет юридически прекращена, подчеркнул Вятрович.

"Если она владела и пользовалась каким-нибудь государственным или коммунальным имуществом, то эту религиозную организацию лишат возможности использовать государственное или коммунальное имущество ", - сказал нардеп.

Вятрович также отметил, что если такие религиозные организации имели своих капелланов в ВСУ, то они лишатся права совершать пастырство над украинскими военными.

Последние социологические опросы показывают, что более 80 процентов украинцев поддержали запрет русской православной церкви в Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что есть какой-то небольшой процент радикально настроенных, фанатично настроенных, верных русской православной церкви, для которых важнее не молитва к господу Богу, а связь именно с Москвой. Но учитывая, что они не имеют никакой поддержки в большинству общества, вряд ли они смогут что-то сделать. Очень показательным было то, что сегодня в парламенте даже представители ОПЗЖ не решились поставить на голосование какие-то свои правки, которых было подано очень много, для того, чтобы разбалансировать этот законопроект. красную кнопку. Для меня это свидетельство того, что и они понимают, что их позиция абсолютно диаметрально противоположна тому, чего хочет большинство украинцев", – сказал Вятрович.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа Верховная Рада приняла закон о запрете УПЦ МП. Это вопрос национальной безопасности нашей страны.

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