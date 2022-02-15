'Без сумки, разжаловали': Трухин после скандала с ДТП появился в Раде с улыбкой и вызвал волну комментариев в сети

Народный депутат Александр Трухин, который в августе 2021 года совершил аварию с потерпевшими и был исключен из "Слуги народа", во вторник, 15 февраля, появился на пленарном заседании Верховной Рады. После скандала, который разгорелся из-за публикации записей из нагрудной камеры патрульного полицейского, депутат ходил по залу заседаний с улыбкой.

Такие его действия, ожидаемо, вызвали волну комментариев в Сети. Снимок улыбающегося Трухина опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

"Трухин переживает", – с сарказмом подписал он фото.

Видео дня

В комментариях пользователи соцсети предположили, что он может радоваться, потому что "вышел из леса" или "порешал" скандал с аварией, или "насобирал грибов".

Напомним, накануне журналисты проекта Bihus.Info сообщили, что Трухин якобы контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады, а его влияние на коллег после скандального ДТП только увеличилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии. Дело передали в ГБР. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин.

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против Трухина. В ГБР, которое расследует ДТП, сказали, что у них не было обнародованных материалов.

Сам Трухин заявил о готовности сложить мандат. Он впервые прокомментировал публикацию видео с ним с места ДТП, которое произошло еще в августе 2021 года.