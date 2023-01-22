На Черкасщине попрощались с правоохранителем, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. Фото
В селе Горобиевка под Черкассами похоронили Андрея Маринченко, старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. Правоохранитель был на борту вертолета, разбившегося 18 января в Броварах Киевской области.
Он погиб во время исполнения служебных обязанностей. Фотографиями с церемонии прощания 22 января поделилась пресс-служба ГУ НП в Черкасской области.
На кладбище пришли родные, друзья, односельчане, знакомые, военнослужащие и коллеги-полицейские из Киева и Черкасщины. Прощались с Маринченко сотни людей.
"Туман прятал заплаканные глаза, измученные горем лица и слезы неравнодушных, но не смог скрыть крик матери… Вечная тебе память, Андрей! Навеки в строю…" – написали в пресс-службе полиции.
Напомним, что жертвами катастрофы 18 января стали:
– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
– первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин;
– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаил Павлушко;
– старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко;
– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
– командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;
– пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;
– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.
Всего катастрофа забрала жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Еще 25 человек получили ранения, среди них 11 несовершеннолетних.
Как писал OBOZREVATEL:
– Церемония прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским и сотрудниками МВД состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом" 21 января, а с экипажем вертолета – в этот же день в Нежине на Черниговщине на территории спецотряда.
– На церемонию прощания в столице пришли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
– Украинский лидер пообещал установить причины трагедии в Броварах. Первые результаты расследования могут стать известны уже в конце следующей недели.
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