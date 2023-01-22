На Черкасщине попрощались с правоохранителем, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. Фото

В селе Горобиевка под Черкассами похоронили Андрея Маринченко, старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. Правоохранитель был на борту вертолета, разбившегося 18 января в Броварах Киевской области.

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Он погиб во время исполнения служебных обязанностей. Фотографиями с церемонии прощания 22 января поделилась пресс-служба ГУ НП в Черкасской области.

На кладбище пришли родные, друзья, односельчане, знакомые, военнослужащие и коллеги-полицейские из Киева и Черкасщины. Прощались с Маринченко сотни людей.

"Туман прятал заплаканные глаза, измученные горем лица и слезы неравнодушных, но не смог скрыть крик матери… Вечная тебе память, Андрей! Навеки в строю…" – написали в пресс-службе полиции.

Напомним, что жертвами катастрофы 18 января стали:

– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;

– первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин;

– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;

– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;

– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаил Павлушко;

– старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко;

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;

– командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;

– пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;

– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.

Всего катастрофа забрала жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Еще 25 человек получили ранения, среди них 11 несовершеннолетних.

Как писал OBOZREVATEL:

– Церемония прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским и сотрудниками МВД состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом" 21 января, а с экипажем вертолета – в этот же день в Нежине на Черниговщине на территории спецотряда.

– На церемонию прощания в столице пришли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

– Украинский лидер пообещал установить причины трагедии в Броварах. Первые результаты расследования могут стать известны уже в конце следующей недели.

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