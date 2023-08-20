'А разговоров то было': сеть разразилась шутками и мемами из-за краха российского аппарата 'Луна-25'

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" в буквальном смысле совершила жесткую посадку. Исследовательская станция государства-террориста не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны.

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В сети отреагировали на очередное фиаско россиян шутками и мемами. OBOZREVATEL собрал лучшие реакции на крушение "Луны-25".

Россиян потролили, что в лучших пропагандистских традициях в РФ было больше разговоров о миссии межпланетной станции "Луна-25". Однако на самом деле страна-агрессор не смогла показать ничего толкового и в очередной раз опозорилась.

Также в сети предположили, что даже крушение космического аппарата российские оккупанты попытаются показать как очередную "победу". В этом случае в одном из мемов упомянули военного преступника Игоря Конашенкова, который наверняка считает, что россияне уничтожили на Луне "базу украинских неонацистов".

Кроме того, еще несколько дней назад кремлевские пропагандисты пугали Германию и США "Луной-25", а также грозились "порвать" Украину. Однако "жесткая посадка" на Луну кардинально изменила планы россиян.

Напомним, Россия потерпела очередную неудачу. Ее миссия на Луну под названием "Луна-25" провалилась. В стране-агрессоре заявили о внештатной ситуации.

Позже в России признали, что их миссия на Луну, которая заявлялась как "историческая", полностью провалилась. Аппарат "Луна-25" столкнулся с поверхностью природного спутника Земли и "прекратил свое существование".

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