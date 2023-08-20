В России признали, что их 'исторический' запуск миссии на Луну провалился: аппарат потерпел крушение

В России признали, что их миссия на Луну, которая заявлялась как "историческая", полностью провалилась. Аппарат "Луна-25" столкнулся с поверхностью природного спутника Земли и "прекратил свое существование".

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба "Роскосмоса" 20 августа. Там отметили, что накануне около 14:57 мск связь с аппаратом прервалась. Все меры по поиску результатов не принесли.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", – говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что в настоящее время уже формируется специальная межведомственная комиссия, которая приступит к выяснению причин потери аппарата.

"Луна-25", которой так гордились россияне, была "успешно" запущена 11 августа.

Напомним, накануне в Роскомосе заявили о внештатной ситуации с запущенным на Луну аппаратом. Она не разрешила выполнить маневр с заданными параметрами.

Как известно, ранее запуск первой в истории современной России миссии к Луне "Луна-25" был перенесен на 2023 год. По предварительному плану, он должен был состояться до конца 2022 года, но еще до этого запуск неоднократно переносился.

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