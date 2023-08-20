Миссия РФ на Луну потерпела неудачу: заявили о внештатной ситуации

Россия потерпела очередную неудачу. Ее миссия на Луну под названием "Луна-25" провалилась.

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В стране-агрессоре заявили о внештатной ситуации. Об это сообщает Госкорпорация "Роскосмос".

"Сегодня в соответствии с программой полёта "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ЧП. Они пытаются выяснить и устранить все неполадки.

Как известно, ранее запуск первой в истории современной России миссии к Луне "Луна-25" был перенесен на 2023 год. По предыдущему плану он должен был состояться до конца 2022 года – однако еще до этого запуск неоднократно переносился.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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