В Киеве и Харькове парни разделись и вышли на улицу, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
4,9 т.
Поздравление с 8 марта

В понедельник, 8 марта, в Киеве и Харькове прошли необычные акции к Международному женскому дню – парни появились на улицах полуобнаженными, чтобы поздравить незнакомок.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на обнародованных кадрах, трое парней из Харькова в одних трусах и шляпах раздавали девушкам розовые тюльпаны.

Парни поздравляли девушек
Трое мужчин разделись и вышли на улицу 8 марта

Поздравление в столице Украины было еще более необычным – полураздетый парень в очках лежал посреди улицы с выложенными на тело сушами, которыми могли угоститься женщины.

Необычное поздравление с 8 марта

Сообщение Telegram-канала "ТРУХА Харьков"

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании попала в скандал после того, как опубликовала твит к 8 марта, который начинался словами "Женщинам место на кухне".

УкраинаКиев8 Мартапраздникженщины