В Киеве и Харькове парни разделись и вышли на улицу, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Видео

В понедельник, 8 марта, в Киеве и Харькове прошли необычные акции к Международному женскому дню – парни появились на улицах полуобнаженными, чтобы поздравить незнакомок.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на обнародованных кадрах, трое парней из Харькова в одних трусах и шляпах раздавали девушкам розовые тюльпаны.

Поздравление в столице Украины было еще более необычным – полураздетый парень в очках лежал посреди улицы с выложенными на тело сушами, которыми могли угоститься женщины.

Напомним:

8 марта отмечается Международный женский день. Украинских женщин ранее поздравили командование и личный состав Объединенных сил, а также знаменитости.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем, назвав мужчин "биологическими созданиями".

8 марта в Киеве прошел Марш женщин, который в этом году посвятили также пандемии COVID-19 и ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании попала в скандал после того, как опубликовала твит к 8 марта, который начинался словами "Женщинам место на кухне".