Украинки вышли в Киеве на марш за права женщин и встретили оппонентов. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь столицы
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Украинки вышли в Киеве на марш за права женщин и встретили оппонентов. Фото и видео

В понедельник, 8 марта, в Киеве начался Марш женщин, который в этом году посвятили также пандемии COVID-19 и ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Как сообщает журналист OBOZREVATEL, марш начался около 13:00 на Михайловской площади в Киеве. Участники марша развернули баннер в цветах национального белорусского с надписью: "Борись, как белорусская девушка". Также на акцию принесли плакаты: "Женщины за равные права", "Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию" и "Будь сама себе целью".

Участники марша

Участники шествия выдвигали свои требования, среди которых:

  • Обеспечить доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам.

  • Создать безопасные условия труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения коронавируса.

  • Остановить урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу.

  • Открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые сталкиваются с домашним насилием.

  • Справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Участники марша в Киеве

Отметим, что в тоже время в Киеве движение "Традиция и порядок" начало свою акцию, выступая против женского марша на 8 марта и феминизма. Сторонники движения бросали в участников марша тюльпаны и надувные плавательные круги.

Добавим, что на Михайловской площади дежурят представители Нацполиции и Нацгвардии.

Сторонники движения "Традиция и порядок"
Акция в центре столицы
Машины Нацгвардии
Охрана порядка на марше
Участники марша в Киеве
Участница марша в Киеве
Полиция на марше
Участники марша в Киеве
Участники марша в Киеве
Акция в поддержку прав женщин
Участники Марша женщин в Киеве
Участники Марша женщин
Участники Марша женщин

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Марше за права женщин приняли участие около 3,5 тысяч человек.

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