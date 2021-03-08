Украинки вышли в Киеве на марш за права женщин и встретили оппонентов. Фото и видео

В понедельник, 8 марта, в Киеве начался Марш женщин, который в этом году посвятили также пандемии COVID-19 и ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Как сообщает журналист OBOZREVATEL, марш начался около 13:00 на Михайловской площади в Киеве. Участники марша развернули баннер в цветах национального белорусского с надписью: "Борись, как белорусская девушка". Также на акцию принесли плакаты: "Женщины за равные права", "Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию" и "Будь сама себе целью".

Участники шествия выдвигали свои требования, среди которых:

Обеспечить доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам.

Создать безопасные условия труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения коронавируса.

Остановить урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу.

Открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые сталкиваются с домашним насилием.

Справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Отметим, что в тоже время в Киеве движение "Традиция и порядок" начало свою акцию, выступая против женского марша на 8 марта и феминизма. Сторонники движения бросали в участников марша тюльпаны и надувные плавательные круги.

Добавим, что на Михайловской площади дежурят представители Нацполиции и Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Марше за права женщин приняли участие около 3,5 тысяч человек.