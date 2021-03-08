Украинские военные с фронта поздравили женщин с 8 Марта. Видео

В праздник 8 Марта командование и личный состав Объединенных сил поздравили женщин с Международным женским днем.

Командующий ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко и министр обороны Украины Андрей Таран также выразили свои поздравления.

"От всего личного состава Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником весны, обаяния, красоты и женственности! Женщина – это источник вдохновения в жизни и большого желания победы. Мы гордимся вами – красивыми, самыми добрыми женщинами во вселенной, которые живут на прекрасной украинской земле", – поздравил Кравченко.

Командующий также выразил слова благодарности каждой женщине Украины, которые являются символом любви и победы.

Министр Таран отметил, что политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов руководящего состава Минобороны. Почти четверть общей численности Вооруженных сил – женщины.

"Сегодня в наших рядах проходят службу более 31 тысяча защитниц Украины! 25 тысяч из вас работают в Вооруженных Силах Украины на гражданских должностях. Женщины проходят военную службу в ВС Украины на равных началах с мужчинами, в том числе на офицерских должностях", – сообщил глава Минобороны.

Таран добавил, что с начала агрессии России против Украины статус участника боевых действий имеют более 13 тысяч женщин. За мужество и героизм 257 защитниц получили государственные награды. Примерно 10% от всего личного состава ООС – женщины.

"В условиях необъявленной войны против Украины наши женщины продемонстрировали беспрецедентные отвагу и готовность к самопожертвованию. К сожалению, не все наши защитницы вернулись живыми домой. Имена 9 храбрых женщин навечно запечатлены в Зале памяти в Министерстве обороны! Склоняем головы, отдавая дань павшим дочерям Отечества!" – подчеркнул Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, политики поздравили женщин с 8 Марта в Верховной Раде.