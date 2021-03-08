Как украинские знаменитости отмечают 8 Марта: весенние фото

8 Марта – праздник весны, который с нетерпением ждут все женщины. Знаменитости в этом случае тоже не стали исключением: прекрасная половина человечества в этот день получает подарки, а мужчины стараются не прогадать с презентом.

Так, основатель группы DZIDZIO Михаил Хома показал, какой роскошный подготовил для своей супруги. Соответствующее фото он выложил на своей странице в Instagram.

"Собираю все цветы весны в большой букет и дарю вам, мои королевы и принцессы", – написал исполнитель.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик также опубликовала пост, в котором обратилась ко всем женщинам.

"С праздником весны! Можно как угодно относиться к 8 Марта: можно его ненавидеть или наоборот – обожать, можно игнорировать, а можно – ждать с нетерпением! В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы получить ароматный букет любимых цветов", – говорится в сообщении.

Жена Дмитрия Комарова Александра похвасталась весенним снимком с цветами, сделанным на природе.

Присоединилась к поздравлениям хореограф Илона Гвоздева, опубликовав семейное фото со своим малышом.

Жена Сергея Бабкина Снежана пожелала всем женщинам, чтобы каждый день они были счастливыми.

"Девочки, мои дорогие! С праздником! Я желаю вам каждое утро выбирать себя счастливой! Себя чувственной! Себя наполненной! Себя любимой! Занимайтесь любовью внутри себя! Обнимаю вас крепко!", – написала она.

Певица Юлия Санина призналась, что девушки становятся ее вдохновением для написания новых песен.

"С 8 Марта, мои разные: чувственные, уютные, нежные, сильные и решительные!", – поздравила в публикации артистка Тина Кароль.

Телеведущая Екатерина Осадчая также написала женщинам самые теплые слова, поздравив их с весенним праздником.

"Любимые наши! С праздником весны! Желаю тепла, нежности, любви и вдохновения! Любим вас!", – пожелал в публикации ведущий Юрий Горбунов.

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