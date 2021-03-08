Сеть Burger King в Британии попала в скандал из-за твита, что 'женщинам место на кухне'

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании попала в скандал после того, как опубликовала твит к 8 марта.

Пост в Twitter начался с фразы "Женщинам место на кухне". Как поясняется в следующем сообщении, речь идет о том, что мужчин в ресторанном бизнесе намного больше. Несмотря на это, пользователи сети возмутились таким подходом Burger King, а конкуренты потроллили компанию.

"Если они того хотят, разумеется (быть на кухне – прим. ред.). Только 20% шеф-поваров – женщины. Наша цель изменить соотношения числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель – вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии", – сказано в публикации.

Также компания уточнила, что гордится тем, что запускает стипендиальную программу, которая поможет женщинам осуществить свои кулинарные мечты.

Несмотря на это, большинство пользователей сети возмутила такая публикация. Они сочли этот PR-ход одним из худших в истории. Некоторые и вовсе пообещали больше не посещать рестораны сети.

В свою очередь конкурирующая сеть KFC высмеяла публикацию Burger King. Компания опубликовала под их постом картинку с подписью: "Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент – сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта отмечается Международный женский день. Украинских женщин ранее поздравили командование и личный состав Объединенных сил, а также знаменитости.