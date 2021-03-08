Сеть Burger King в Британии попала в скандал из-за твита, что "женщинам место на кухне"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
3,5 т.
Сеть Burger King в Британии попала в скандал из-за твита, что 'женщинам место на кухне'

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании попала в скандал после того, как опубликовала твит к 8 марта.

Пост в Twitter начался с фразы "Женщинам место на кухне". Как поясняется в следующем сообщении, речь идет о том, что мужчин в ресторанном бизнесе намного больше. Несмотря на это, пользователи сети возмутились таким подходом Burger King, а конкуренты потроллили компанию.

"Если они того хотят, разумеется (быть на кухне – прим. ред.). Только 20% шеф-поваров – женщины. Наша цель изменить соотношения числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель – вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии", – сказано в публикации.

Также компания уточнила, что гордится тем, что запускает стипендиальную программу, которая поможет женщинам осуществить свои кулинарные мечты.

Twitter Burger King.

Несмотря на это, большинство пользователей сети возмутила такая публикация. Они сочли этот PR-ход одним из худших в истории. Некоторые и вовсе пообещали больше не посещать рестораны сети.

В свою очередь конкурирующая сеть KFC высмеяла публикацию Burger King. Компания опубликовала под их постом картинку с подписью: "Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент – сейчас".

Ответ KFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта отмечается Международный женский день. Украинских женщин ранее поздравили командование и личный состав Объединенных сил, а также знаменитости.

Великобритания8 Мартарестораны